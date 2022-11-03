Мир 03 ноября 2022, 06:25 Автомобиль рассек толпу протестующих против итогов выборов в Бразилии — видео G1: автомобиль протаранил группу протестующих против итогов выборов президента в Бразилии

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Сторонники проигравшего на президентских выборах в Бразилии Жаира Болсонару устроили акции протеста. Во время одной из них автомобиль протаранил толпу. Пострадали 17 человек, сообщил сайт G1.

Десятки бразильцев 2 ноября перекрыли проезд по шоссе Вашингтон-Луис в Мирасоле. Они потребовали отменить результаты выборов. В толпу въехал легковой автомобиль и сбил 17 человек, в том числе трех сотрудников военной полиции и двух детей — девочек 10 и 11 лет.

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«Мы вели переговоры с протестующими, чтобы полностью расчистить дорогу. Переговоры были мирными. Некоторые протестующие даже легли на шоссе. Скорости не было, но автомобиль врезался в людей. Он остановился только тогда, когда к нему подошла полиция», — рассказал капитан военной полиции Маурисио Ноэ Кавалари.

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Люди набросили на автомобиль и хотели устроить самосуд, но полиция их остановила. Водителя и пассажира вывели и арестовали. Их обвинили в покушении на убийство. Первое слушание по делу назначили на 3 ноября.

Акции протеста начались сразу после оглашения результатов выборов в конце октября. Сторонники Жаира Болсонару перекрыли дороги в 18 штатах Бразилии, сообщил RT. Водители грузовиков устроили около сотни акций протеста. Они давали проезд только автомобилям экстренных служб и некоторым легковушкам.