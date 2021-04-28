facebook_pixel
    28 апреля 2021, 07:35

    Автомобиль протаранил здание больницы в Японии

    Наза Салех Захи

    Машина въехала в здание больницы в Одаваре на востоке Японии. Автомобиль протаранил стеклянную стену. По крайней мере семь человека пострадали.

    Как сообщило агентство Kyodo, причиной случившегося стала ошибка 70-летнего водителя. Он перепутал педали тормоза и газа. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

    ДТП с участие пожилых водителей в последние годы участились в Японии, отметил ТАСС. Полиция просит эту возрастную группу отказываться от прав, если есть неуверенность в своих силах.