Автомобиль протаранил здание больницы в Японии

Машина въехала в здание больницы в Одаваре на востоке Японии. Автомобиль протаранил стеклянную стену. По крайней мере семь человека пострадали.

Как сообщило агентство Kyodo, причиной случившегося стала ошибка 70-летнего водителя. Он перепутал педали тормоза и газа. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

ДТП с участие пожилых водителей в последние годы участились в Японии, отметил ТАСС. Полиция просит эту возрастную группу отказываться от прав, если есть неуверенность в своих силах.