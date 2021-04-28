Автомобиль протаранил здание больницы в Японии
Машина въехала в здание больницы в Одаваре на востоке Японии. Автомобиль протаранил стеклянную стену. По крайней мере семь человека пострадали.
Как сообщило агентство Kyodo, причиной случившегося стала ошибка 70-летнего водителя. Он перепутал педали тормоза и газа. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
ДТП с участие пожилых водителей в последние годы участились в Японии, отметил ТАСС. Полиция просит эту возрастную группу отказываться от прав, если есть неуверенность в своих силах.