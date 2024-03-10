10 марта 2024, 14:21
Автомобиль протаранил ворота Букингемского дворца
Daily Express: в ворота Букингемского дворца врезалась машина
Легковой автомобиль влетел в ворота резиденции британских монархов. Об этом сообщила газета Daily Express.
Неизвестный врезался в ограду Букингемского дворца в ночь на 9 марта. Полиция задержала водителя и передала его в больницу.
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«Вооруженные офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в нанесении противозаконного ущерба», — указали в издании.
Британская полиция выясняет подробности случившегося.
Ранее палестинец на угнанном автомобиле протаранил толпу людей в городе Раанана в Израиле. По данным местной полиции, мужчина поменял перед терактом три машины. Расследование поручили израильскому агентству безопасности.
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