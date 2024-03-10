Мир 10 марта 2024, 14:21 Автомобиль протаранил ворота Букингемского дворца Daily Express: в ворота Букингемского дворца врезалась машина

Читать 360tv в

Легковой автомобиль влетел в ворота резиденции британских монархов. Об этом сообщила газета Daily Express.

Неизвестный врезался в ограду Букингемского дворца в ночь на 9 марта. Полиция задержала водителя и передала его в больницу.

Реклама

«Вооруженные офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в нанесении противозаконного ущерба», — указали в издании.

Британская полиция выясняет подробности случившегося.

Ранее палестинец на угнанном автомобиле протаранил толпу людей в городе Раанана в Израиле. По данным местной полиции, мужчина поменял перед терактом три машины. Расследование поручили израильскому агентству безопасности.