Автомобиль протаранил Trump Plaza в США. Фото

В вестибюль высотного здания Trump Plaza в американском штате Нью-Йорк въехал автомобиль. Машина снесла остекление и дверные проемы. Пострадал один человек.

Авария произошла в городе Нью-Рошелл, сообщил телеканал CBS. Находившийся за рулем авто мужчина, по предварительным данным, действовал непреднамеренно. Его уже допросила полиция.

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Травмы получил один человек, который находился в вестибюле высотки в момент, когда в него влетело транспортное средство.

Подробности о его состоянии не приводятся.

По информации The New York Times, водитель черного Mercedes-Benz тоже пострадал.

В Trump Plaza 40 этажей. Высотное здание считается жильем из категории люкс. Его построили в 2005 году.