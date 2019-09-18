  • Автомобиль протаранил Trump Plaza в США. Фото

    18 сентября 2019, 06:45

    Александра Ломейко

    В вестибюль высотного здания Trump Plaza в американском штате Нью-Йорк въехал автомобиль. Машина снесла остекление и дверные проемы. Пострадал один человек.

    Авария произошла в городе Нью-Рошелл, сообщил телеканал CBS. Находившийся за рулем авто мужчина, по предварительным данным, действовал непреднамеренно. Его уже допросила полиция.

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    Травмы получил один человек, который находился в вестибюле высотки в момент, когда в него влетело транспортное средство.

    Подробности о его состоянии не приводятся.

    По информации The New York Times, водитель черного Mercedes-Benz тоже пострадал.

    В Trump Plaza 40 этажей. Высотное здание считается жильем из категории люкс. Его построили в 2005 году.