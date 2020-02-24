Автомобиль протаранил толпу на параде в Германии. Пострадали не менее 10 человек

Не менее 10 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в немецком городе Фолькмарзен. Все пострадавшие — зрители парада.

По данным телеканала АRD, это произошло 24 февраля, во время парада Розенмонтаг («Розовый понедельник»). Автомобиль Mercedes въехал в толпу людей, которые стояли на обочине дороги. Пострадали, по разным данным, от 10 до 15 человек, в том числе дети. Водителя арестовали.

В соцсетях публикуют фотографии с места происшествия. На них видно, как люди лежат на земле. Им оказывают помощь врачи.

На месте происшествия находится большое количество сотрудников полиции и спецслужб. Пострадавших доставляют в больницы на вертолете.

Причина наезда пока не известна. Не исключается, что это могло произойти из-за несчастного случая. В то же время очевидцы рассказали Waldeckische Landeszeitung, что водитель объехал барьер, преграждающий движение на дороге, а потом сильно нажал на педаль газа. Свидетели утверждают, что он специально направил машину в сторону детей.