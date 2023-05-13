Мир 13 мая 2023, 10:31 Автомобиль протаранил супермаркет в Японии NHK: в Японии машина врезалась в супермаркет, пострадали минимум 5 человек Unsplash

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В японском городе Инадзава (префектура Аити) машина врезалась в супермаркет, сообщил телеканал NHK. Пострадали минимум пять человек.

ЧП произошло около 09:30 по местному времени (в 03:30 по Москве). Автомобиль снес стоявшие перед входом в магазин стеллажи, а затем въехал в него.

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Травмы получили не менее пяти человек, которые находились рядом с супермаркетом и в помещении торговой точки. У пришедшей в магазин женщины зафиксировали серьезные переломы. Ее и водителя машины госпитализировали.

О состоянии других пострадавших ничего не известно. Управляет супермаркетом местный сельскохозяйственный кооператив.

Причины случившегося устанавливаются.

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