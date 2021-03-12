Автомобиль протаранил истребитель МиГ-29 на Украине

На аэродроме в Василькове под Киевом водитель легковушки протаранил истребитель МиГ-29. Информация об этом появилась на странице Воздушного командования «Центр» в Facebook.

По предварительным данным, в столкновении виноват военный инженер. Он выехал на автомобиле на рулежную дорожку аэродрома воинской части и врезался в хвостовую часть истребителя МиГ-29, буксировавшего к месту стоянки.

«В ходе буксировки самолета на авиастоянку автомобиль столкнулся с самолетом, в результате которого пожар своевременно локализовался силами пожарной части», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в момент аварии водитель был пьян. При столкновении он получил ушибы грудной клетки и лица, уточнила «Газета.ru». Возбуждено уголовное дело. Официальные ведомства пока не прокомментировали произошедшее.