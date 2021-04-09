Автомобиль президента Латвии попал в аварию в центре Риги

Автомобиль президента Латвии Эгила Левитса Lexus LS 600 HL в центре Риги столкнулся с Volkswagen Touareg, в котором ехала его охрана. Причиной ДТП называется скользкое дорожное покрытие. Никто не пострадал.

Об этом сообщил портал TVNET со ссылкой на сообщение канцелярии главы государства. Левитс ехал в Рижский замок на встречу с министром иностранных дел, ЕС и международного сотрудничества Испании Аранчей Гонсалес Лайей. Она была назначена на 10 утра по местному времени. Распорядок дня президента Латвии из-за случившегося не изменился.

Его машина отправлена на ремонт, на это время Левитсу предоставят другой автомобиль, соответствующий требованиям безопасности.

В Санкт-Петербурге находившийся за рулем Infiniti радиоведущий Илай Благоевич протаранил припаркованный автомобиль и уехала с места происшествия.