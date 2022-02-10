Автомобиль премьер-министра Ливии Абдель Хамида Дбейбы попала под обстрел. Это произошло в столице страны, городе Триполи. Об этом сообщает телекомпания Al Jazeera со ссылкой на осведомленные источники.

О состоянии главы ливийского правительства ничего не известно. Генеральный прокурор инициировал проверку по факту произошедшего инцидента. Подробности происшествия устанавливаются.

Обстрел произошел в день, когда Палата представителей Ливии проголосует по кандидатуре нового премьер-министра страны. При этом действующий глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамид Дбейба заявил, что не намерен передавать власть до президентских выборов.

Ранее сообщалось, что первый экономический форум для женщин-предпринимателей состоялся в Ливии. Мероприятие организовала местная структура женщин-специалистов при поддержке министерства. Глава министерства Мухаммад аль-Хувейдж присутствовал на открытии. Также он побывал на выставке «Сделано в Ливии ливийскими руками» в рамках форума.