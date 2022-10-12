Автомобиль посольства Азербайджана обстреляли в США | 360°

Все новости

Общество

12 октября 2022, 12:07

Власти Запорожья назвали условие создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Спецоперация

12 октября 2022, 12:06

Киевские силовики «нашли» в Красном Лимане тела жертв ВСУ — омбудсмен ДНР

Реклама

Знаменитости

12 октября 2022, 12:03

Российский певец SHAMAN рассказал о своем творческом пути и отношении к «Евровидению»

Мир

12 октября 2022, 11:59

Эстония призвала Запад игнорировать предупреждения России о «красных линиях»

Мир

12 октября 2022, 11:58

Служебный автомобиль обстреляли около посольства Азербайджана в США

Важное

12 октября 2022, 11:58

Кремль опроверг сообщения о новой волне мобилизации

Важное

12 октября 2022, 11:56

НАТО подтвердил участие в боевых действиях на стороне Украине — Песков

Важное

12 октября 2022, 11:55

Песков заявил о росте актуальности целей спецоперации на фоне действий Украины

Подмосковье

12 октября 2022, 11:54

Мобилизованный житель Солнечногорска рассказал, как подбирал экипировку

Мир

12 октября 2022, 12:07

Автомобиль посольства Азербайджана обстреляли в США

Читать 360tv в

Служебный автомобиль посольства Азербайджана в Вашингтоне обстреляли неизвестные. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу азербайджанского ведомства.

Реклама

Это случилось в ночь на 11 октября. Преступники и их мотивы пока не известны, информации о пострадавших нет. Идет выяснение обстоятельств случившегося.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама