Автомобиль посольства Азербайджана обстреляли в США | 360°

Мир 12 октября 2022, 12:07 Поделиться Telegram

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Viber Автомобиль посольства Азербайджана обстреляли в США

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Служебный автомобиль посольства Азербайджана в Вашингтоне обстреляли неизвестные. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу азербайджанского ведомства.

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Это случилось в ночь на 11 октября. Преступники и их мотивы пока не известны, информации о пострадавших нет. Идет выяснение обстоятельств случившегося.

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