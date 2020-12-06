Автомобиль молдавского посольства с номерами РФ пытался провести контрабанду анаболиков

Служба информации и безопасности Молдавии провела спецоперацию и пресекла провоз контрабанды анаболиков. Автомобиль молдавского посольства с российскими номерами был остановлен на молдавско-украинской границе. Об этом сообщили в пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

«МИДЕИ было проинформировано о спецоперации, проведенной Службой информации и безопасности совместно с Таможенной службой Республики Молдова в отношении транспортного средства с дипломатическими номерами, выданными посольству Республики Молдова в Российской Федерации», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы.

Как сообщили в ведомстве, партия анаболиков была обнаружена в грузовом отсеке микроавтобуса 5 декабря. Неизвестные планировали выехать из страны через таможенный пост Паланка.

В начале ноября в Санкт-Петербурге местные сотрудники правоохранительных органов задержали предпринимателя, которого заподозрили в контрабанде свыше 83 тонн говядины. Общая стоимость перевезенных партий превысила 17,5 миллиона рублей.