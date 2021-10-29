Автомобиль из кортежа Байдена попал в аварию при выезде из Ватикана

Автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена попал в ДТП в Риме. В столицу Италии американский лидер прибыл на саммит G20.

По словам представителя Белого дома, небольшая авария произошла, когда автомобиль из кортежа Байдена выезжал из Ватикана в Квиринальский дворец, сообщил ТАСС.

Он подчеркнул, что серьезных травм никто не получил, но на всякий случай находившихся в машине пассажиров осмотрел американский медперсонал. Кто именно ехал в угодившем в ДТП автомобиле, представитель администрации США не уточнил.

RT уточнил, что Байден прилетел в Рим накануне. В его рабочем графике — встреча с папой римским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, переговоры с итальянским премьер-министром Марио Драги, а также участие в саммите «Большой двадцатки».