Автомобиль Елизаветы II выставили на аукцион без стартовой цены | 360°

Мир 03 ноября 2022, 11:06 Автомобиль Елизаветы II выставили на аукцион без стартовой цены Автомобиль Jaguar X-Type Estate Елизаветы II выставили на аукцион без стартовой цены

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Автомобиль Jaguar X-Type Estate покойной британской королевы Елизаветы II выставили на аукцион без стартовой цены. Об этом написало издание Daily Mail.

Торги состоятся 26 ноября, их проведет британский аукционный дом Historics Auctioners. На его сайте отмечается, что цвет автомобиля — «изумрудный огонь», машина с откидным верхом оснащена автоматической коробкой передач, а также системой климат-контроля и электрическими стеклоподъемниками. Двигатель V6 придает автомобилю «невероятную устойчивость при энергичном вождении». Королева была первым владельцем этого автомобиля.

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Елизавета II славилась любовью к вождению, при этом у нее не было водительских прав (в Великобритании только королеве разрешали ездить без этого документа). Однако после аварии, в которую попал ее муж принц Филипп в 2019 году, личная служба безопасности посоветовала Елизавете II перестать ездить по дорогам общего пользования. Королева прислушалась к рекомендациям.

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