Автомобиль Bentley, которым пользовалась Елизавета II, продается в Англии

Машину, на которой ездила королева Елизавета II, выставили на торги. Приобрести Bentley Mulsanne можно за 180 тысяч фунтов стерлингов (почти 19 миллионов рублей). Об этом рассказали на сайте автокомпании Bramley Motor Cars.

Королева Англии использовала эту машину для недалеких поездок с 2013 по 2015 год, поэтому пробег у автокара небольшой: 4010 километров. После того, как королева перестала ездить на данном авто, машину отправили на хранение к автодилеру, добавил сайт «Мир 24».