National Interest сравнил автомат Калашникова и американскую М-16

В материале указано, что после запуска в производство АК-47 было изготовлено свыше 75 миллионов экземпляров этого вида оружия в разных модификациях, что является оружейным рекордом. Автомат Калашникова «сочетает в себе лучшие качества других штурмовых винтовок», отмечает издание, АК-47 приобрел репутацию простого и надежного оружия. Скорострельность 7,62-миллиметрового автомата — до 600 выстрелов в минуту.

Автоматическая винтовка М-16 калибра 5,56 миллиметра, американского производства, снаряжалась магазинами на 20 и 30 патронов. В общей сложности было выпущено свыше восьми миллионов единиц этого оружия. Скорострельность М-16 составляла до 950 выстрелов в минуту. Кроме того, винтовка выделялась внешне — большой треугольный прицел, сверху расположена ручка для переноски, а при производстве ее корпуса использовались материалы из полимера и алюминиевого сплава.

Однако, в период войны во Вьетнаме М-16 оказалась ненадежной для использования в реальных боевых условиях, подчеркивает автор статьи. Американская автоматическая винтовка могла загрязниться и попросту перестать работать в самый неподходящий момент.

В материале указано, что во время войны во Вьетнаме спецназ США предпочитал своему оружию советский АК-47.

В ноябре 2019 года «Калашников» отметил 100-летие своего легендарного основателя. В честь этой даты в рамках специального проекта была показана одна из самых первых моделей, АК-46.