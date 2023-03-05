Мир 05 марта 2023, 12:33 Автоконцерны Евросоюза отказались от перехода на «зеленое топливо» Bloomberg: Ferrari и Porsche сорвали принятие закона о запрете ДВС Unsplash

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Итальянская Ferrari и немецкая Porsche добиваются исключения углеродно-нейтрального топлива из закона, направленного на запрет двигателей внутреннего сгорания в странах Европейского союза. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Крупные автоконцерны оказывают большое влияние на решение правительств, являясь одними из главных представителей автомобильной промышленности на континенте.

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«Такое требование потрясло ЕС, потому что до фактического согласования законопроекта осталось всего несколько дней. Причина проста — для больших автопарков требуемое к использованию зеленое топливо оказалось слишком дорогим», — сообщили авторы материала.

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Если автопроизводители не откажутся от демарша, то Евросоюз не сможет выполнить план по достижению нулевых выбросов углекислого газа в странах содружества к 2050 году.

В феврале 2022 года его одобрил Европарламент. Предполагалось, что инициатива вступит в силу к 2035 году.