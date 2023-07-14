Мир 14 июля 2023, 07:26 Автоконцерн Isuzu Motors уйдет из России Kyodo: японский автоконцерн Isuzu Motors уйдет из России piqsels

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Производитель автобусов и грузовиков из Японии Isuzu Motors покидает российский рынок. Об этом написало агентство Kyodo.

Компания отдаст акции своего филиала автопроизводителю из России «Соллерс». Сборочный завод в Ульяновской области, а также штат из 200 сотрудников тоже перейдет в распоряжение российское стороны. Само предприятие Isuzu Motors перестало работать еще в марте 2022 года.

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Японский автоконцерн решил уйти из России после начала спецоперации на Украине. Причиной также стали проблемы с логистикой: в РФ перестали поставлять узлы и детали.

Isuzu Motors начал свою деятельность на российской территории в 2008 году, тогда открылся сборочный завод в Ульяновской области. Он за 2021 год выпустил около 3,7 тысячи грузовиков. Корпорация до событий 2022 года планировала увеличить в России выпуск машин до пяти тысяч в год.