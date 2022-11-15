15 ноября 2022, 13:44
Автоэксперт Субботин прокомментировал смертельное ДТП с электромобилем Tesla в Китае
Автоэксперт Субботин: ДТП с Tesla, вероятнее всего, случилось по вине водителя
Автомобильный аналитик, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин в разговоре с изданием «Москва 24» прокомментировал смертельное ДТП с автомобилем Tesla, которое произошло в Китае.
Автоэксперт считает, что авария, вероятнее всего, случилась из-за человеческого фактора, а не по вине технического отказа электрокара.
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«Водитель вполне мог затормозить — просто нажать педаль тормоза и заблокировать колеса. Но он почему-то этого не сделал», — сообщил Субботин.
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Ранее стало известно, что в китайском городе Чаочжоу в результате ДТП с Tesla погибли люди. Водитель электрокара потерял контроль над автомобилем и сбил пятерых человек. Двое из них скончались.
ДТП
Китай
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