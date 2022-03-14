Автоэксперт Шкуматов заявил, что уверен в качестве китайских машин

Многие западные производители прекратили поставки машин в Россию, и теперь на рынке будет больше автомобилей из Китая. В разговоре с NEWS.ru глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов рассказал, что качество китайских машин находится на достаточно высоком уровне.

По его совам, китайские машины уступают в качестве европейским, но сильно выросли за последнее десятилетие.

«Это вполне достойные автомобили, качество на четыре с плюсом, на которых действительно можно ездить, и в общем те болезни роста, которые были у китайских автомобилей 10 лет назад, когда были ролики, на которых люди пальцем протыкали металл двери, этого, конечно, уже нет. Соответственно, сейчас это хорошие качественные автомобили», — уверен Шкуматов.