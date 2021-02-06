Автодром «Термас де Рио Ондо» сгорел в Аргентине

«Слава Богу, никто не погиб. Мы хотим поблагодарить всех, кто помогал бороться с этим страшным пожаром, который был очень опасен из-за сильного ветра. Большое спасибо пожарным командам, полицейским, работникам муниципалитета и автодрома, которые сделали все возможное, чтобы остановить огонь», — приводит портал слова генерального директора «Термас де Рио Ондо» Эктора Фарины.

Пожар начался вечером 5 февраля. Он уничтожил большинство боксов, пресс-центр и зону для VIP-гостей. Под угрозой оказался музей, из которого удалось эвакуировать наиболее ценные экспонаты. Он снова откроет двери для посетителей уже через несколько дней.

Фарина отметил, что автодром был застрахован. Теперь нужно время, чтобы восстановить инфраструктуру и возобновить соревнования.