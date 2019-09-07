Автобусы выехали из СИЗО «Лефортово», где находятся украинские заключенные

Три автобуса выехали из московского СИЗО «Лефортово». Именно в этом изоляторе находились украинские заключенные, которых, предположительно, должны обменять на российских граждан. Об этом сообщил корреспондент «360».

Украина исключила одного заключенного из списка на обмен с Россией — адвокат Подробнее

Автобусы выехали утром 7 сентября. По версии РИА «Новости», в них перевозят заключенных из списка для обмена с Украиной. Граждан соседней страны должны доставить в столичный аэропорт. Рейс ожидается в 10:00 того же дня.

На кадрах, снятых у СИЗО, видны несколько машин ДПС и сами автобусы. Из-за тонированных стекол не удается увидеть, кто именно сидит в салоне.

Впервые тему обмена заключенными между Украиной и Россией начали обсуждать в середине июля 2019 года. Тогда омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками именами предполагаемых осужденных, которых возможно отпустить. В том же месяце состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Главы государств также подняли вопрос обмена.

В августе из-под стражи освободили главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, после чего в СМИ стало больше разговоров о возможной передаче заключенных. Москва и Киев особо не распространялись о деталях, поэтому о точной дате было неизвестно.

5 сентября Владимир Путин заявил, что Москва и Киев практически завершили переговоры касательно обмена заключенными двух стран. На следующий день стало известно, что украинский лидер издал указ о помиловании граждан из перечня имен. Ожидалось, что обмен произойдет 7 сентября 2019 года.