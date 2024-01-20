Мир 20 января 2024, 22:03 Автобусы с туристами и полицией столкнулись в Турции Туристический автобус столкнулся с полицейским транспортом в Турции РИА «Новости»

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Столкновение двух автобусов перевозивших туристов и сотрудников полиции произошло недалеко от турецкого города Эдирн. Как сообщило издание Inhaber, травмы получили 11 человек.

Авария произошла на шестом километре шоссе Эдирне — Капыкуле. Полицейский Midibus вез сотрудников с пограничного перехода и врезался в поворачивающий с дороги автобус с туристами.

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В результате столкновения пострадали 11 человек, из которых 10 сотрудники полиции. Все силовики получили легкие травмы. Угрозы их жизни нет.

На место прибыли бригады скорой помощи, а также дорожные инспекторы, которые приступили к разбирательству аварии.

Начальник полиции Эдирне Онур Карабурун поручил начать проверку по факту случившегося.

Это вторая крупная авария в Турции за последние дни. В минувший вторник, 16 января, пассажирский автобус врезался в ограждение в районе Айдынчык и перевернулся. Жертвами ДТП стали девять туристов, которые находились в салоне.