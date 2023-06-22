Мир 22 июня 2023, 01:49 Автобусную остановку рядом с посольством России в Стокгольме переименовали в честь Украины Власти Стокгольма переименовали остановку рядом с посольством России в честь Украины Facebook

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Власти Стокгольма приняли решение переименовать расположенную рядом с посольством России автобусную остановку «Фюрверкарбаккен» в «Площадь Свободной Украины». Об этом сообщил телеканал SVT Nyheter.

«Это станет четким сигналом, что регион Стокгольм и Швеция поддерживают Украину», — заявил председатель правления региона Стокгольм Аиды Хаджиалич.

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В мае 2022 года городские власти Стокгольма поставили табличку «Площадь Свободной Украины» в парке Мариебергспаркен, который находится рядом с посольством России.

Ранее власти подконтрольного Украине города Запорожья переименовали 12 улиц, названия которых связаны с Россией и Белоруссией. Так, улице Лермонтова дали имя Вячеслава Зайцева, который участвовал в силовой операции Украины в Донбассе

Жителей Польши также попросили называть Калининград не иначе как Крувелец. Инициатива поступила от государственного ведомства по стандартизации географических названий за пределами Польши. Такое решение польские власти объяснили борьбой с Русским миром.