Мир 11 апреля 2023, 09:14 Автобус упал с обрыва в Перу, погибли 10 человек Republica: в Перу в результате ДТП с автобусом погибли 10 человек Unsplash

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Десять человек погибли, 25 получили травмы различной степени тяжести в результате падения автобуса с обрыва на западе Перу. Об этом сообщила газета La Republica.

«Междугородний автобус попал в жуткую аварию на 110-м километре Центрального шоссе по пути в Лиму. В результате аварии 10 человек погибли и 25 получили травмы», — говорится в материале на сайте издания.

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В момент аварии в салоне автобуса, который ехал из города Уануко, находились 76 человек. По предварительным данным, 12 пассажиров доставлены с больницу с серьезными травмами. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

По данным транспортной компании, автобус сорвался с обрыва после столкновения с грузовиком. Но полиция пока не подтвердила эту информацию. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины происшедшего.

Неделю назад более 10 человек пострадали при ДТП с автобусом в Ростовской области.