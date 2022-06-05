Автобус со школьниками перевернулся и упал в овраг в Азербайджане

Автобус со школьниками, родителями и учителями сошел с дороги и упал в овраг в городе Шеки в Азербайджане. Авария произошла в 16:30 в центре отдыха «Мустафабей», передал сайт APA.

Кроме водителя, в автобусе Isuzu в момент аварии находились 22 человека: 16 учеников, четыре педагога и двое родителей. Все — жители Самухского района.

В шекинском МВД сообщили, что на место незамедлительно выехали полицейские, спасатели и бригады скорой.

В Шекинскую ЦРБ в 17:10 поступили 11 пострадавших. Примерно в 18:30 после оказания первой помощи выписали 10 человек. Один человек остается в больнице, врачи диагностировали у него травму спину и перелом II спинного позвонка, он находится на обследовании.

По факту аварии проводится расследование. По предварительной версии, автобус сошел с дороги из-за неисправности.