Автобус с военными взорвался в Дамаске

Взрывное устройство сработало в автобусе с военные в Дамаске. Об этом сообщил RT со ссылкой на SANA.

В результате погиб один человек. Еще 11 получили травмы.

Ранее британский таблоид Тhе Sun написал, что Россия нападет на Украину в 01:00. Якобы во «вторжении» будут участвовать 200 тысяч солдат, сообщили источники издания в американской газете.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сказала, что британцы и Запад готовятся к худшему, но у президента России Владимира Путина еще есть время отступить, говорится в материале.