Мир 29 августа 2023, 01:35 Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии Agerpres: 15 украинцев пострадали в ДТП в Румынии flickr.com

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В ДТП в населенном пункте Нэводарь уезда Констанца в Румынии пострадали 15 украинцев. Об этом сообщило агентство Agerpres.

По сообщению агентства, автобус врезался в ограничитель высоты, когда водитель пытался проехать под мостом.

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В автобусе находились 40 граждан Украины. 15 из них получили ранения в результате ДТП, шестерым пострадавшим потребовалась госпитализация.

В пятницу, 25 августа автобус с украинскими туристами попал в ДТП в итальянском Триесте. На трассе А4 туристический автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали 15 человек, в том числе дети. Трех пострадавших доставили в больницу в очень тяжелом состоянии.

В понедельник, 21 августа, авария унесла жизни 12 пассажиров автобуса в Турции. ДТП произошло районе Соргун провинции Йозгат. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела в овраг. В результате 12 человек погибли, еще 19 получили ранения.