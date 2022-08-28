Автобус с туристами попал в серьезное ДТП в Турции

Автобус с туристами попал в аварию на трассе западной Турции. Об этом сообщил сайт новостей Haberler.

ДТП произошло утром на трассе Инегель — Доманич в провинции Бурса. Автобус вылетел с дороги в овраг. Полиция устанавливает причины произошедшего, водитель задержан.

В автобусе находились 47 человек, многие из них получили ранения. Пострадавших доставили в ближайшие больницы Инегеля и Доманича. Двое погибли. Гражданство пассажиров в автобусе пока не названы, есть ли среди них россияне, неизвестно.

На месте происшествия присутствуют полиция, медики и пожарные.

Ранее сообщилось, что в турецкой провинции Мардин грузовик врезался в кафе. В результате аварии погибли 19 человек.

Эта авария была уже третьей в Турции за 20 августа. В Мардине в ДТП попали автобус, пожарная машина и карета скорой помощи. Погибли 16 человек. Еще одно столкновение случилось в провинции Ризе. Там пострадали не менее 25 туристов.