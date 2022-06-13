Автобус с туристами попал в ДТП в Азербайджане. Пострадали 16 человек

Туристический автобус попал в аварию в Азербайджане. В результате ДТП пострадали 16 человек, в числе которых оказались дети. Об этом написало агентство APA.

По данным журналистов, авария произошла поздно вечером в воскресенье, 12 июня. Пассажирский автобус Mercedes съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение. Это случилось на дороге Баку–Шамахы.

Всего в автобусе находились 55 человек. Они ехали из Габалы в Баку. В результате ДТП пострадали 16 человек. На место сразу же приехала скорая. Более 10 пассажиров получили первую медицинскую помощь на месте. Остальных пострадавших доставили в Шамахинскую центральную районную больницу. Согласно предварительной информации, серьезных травм медики не зафиксировали.

«Управление образования города Баку совместно с соответствующими структурами контролирует состояние пострадавших», — написал в соцсети глава пресс-службы Управления образования города Баку Башарат Мамедов.

Как уточнило агентство, в автобусе ехали педагоги и ученики средних школ, а также родители детей. Все причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить правоохранительным органам.