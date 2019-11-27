Автобус с туристами из России перевернулся в Доминикане. Видео

По предварительным данным, автобус туристической фирмы Ex Tour двигался по трассе из Пунта Каны в аэропорт. Транспортное средство, в салоне которого находились туристы, столкнулось с грузовиком. В результате аварии автобус перевернулся. Помимо российских туристов в салоне автобуса также находились иностранные граждане. Причины столкновения пока неизвестны.

В МИД России агентству подтвердили информацию о ДТП, подробности происшествия выясняются. По данным сайта телеканала «Звезда», в посольстве РФ в Доминикане сообщили, что в ДТП пострадали 39 человек. Сейчас все они направлены в медучреждения. Отмечается, что среди пострадавших есть дети.