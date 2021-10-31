Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье. Есть пострадавшие

Автобус с российскими туристами попал в аварию в Анталье. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство РФ в Турции, в ДТП пострадали девять человек. Один взрослый и двое детей находятся в состоянии средней тяжести.

«В черте населенного пункта Серик (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов. <…> В результате ДТП пострадали девять российских граждан. <…> Состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести», — говорится в сообщении дипведомства.

По данным консульства, водитель автобуса не справился с управлением, выскочил на встречку и перевернулся. Его уже задержала полиция. На место происшествия выехал сотрудник генконсульства. Всех пострадавших отвезли в больницы.

Ведомство наладило связь с управлением безопасности, медиками, туроператором и страховой компанией. Более подробной информации о случившемся пока нет.