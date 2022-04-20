Российские дипломаты и сотрудники торгового представительства в автобусе выехали с территории дипломатической миссии РФ в Японии под марш «Прощание славянки». Об этом сообщило РИА «Новости».

Проводить автобус вышли несколько десятков сотрудников посольства и торгпредства, также присутствовали представители множества японских СМИ.

Посол России в Японии Михаил Галузин поблагодарил коллег за самоотверженную и эффективную работу. Россиян отвезли в аэропорт Ханэда, откуда они оправятся домой.

Япония приняла решение о высылке восьми российских дипломатов в начале апреля. Российская сторона отреагировала на действия МИД Страны восходящего солнца и пообещала ответить соответствующе.

Со вторника начал действовать новый пакет санкции против России, введенный Японией. В основном он касается импорта древесины, щепы и шпона. В список также попали российские пиво и водка.