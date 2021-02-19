Автобус с россиянами попал в аварию в Египте

На трассе Шарм-эш-Шейх — Каир произошла авария с участием туристического автобуса. В нем находились шесть россиян, никто из них не пострадал. Также сообщается, что трое граждан Украины были госпитализированы с травмами.

В Тwittеr дипломата Олега Николенко сообщили, что три украинских гражданина пострадали. Николенко рассказал, что консулы в Египте взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.

Также прокомментировали аварию и в российском посольстве в Египте. «По имеющейся на данный момент информации, никто из шести находившихся в автобусе граждан России серьезно не пострадал. Им была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, проведен врачебной осмотр и рентгенологические исследования. Угрозы жизни россиян нет», — сообщило 19 февраля посольство РФ в Египте на своей странице в Facebook.

«Они прошли медосмотр и уже направляются в свои отели», — добавили в «Газете.ru».

В автобусе находились около 60 туристов из разных стран.