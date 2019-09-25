Автобус с полицейскими подорвали в Турции

Неизвестные организовали нападение на полицейский автобус в Турции. Транспортное средство взорвалось в районе Юрегир южной провинции Адана. Пострадали пять человек.

Взрыв прогремел утром среды, когда автобус проезжал под надземным переходом, сообщила газета Haberturk.

Легкие ранения получили один полицейский и четверо гражданских. Медики оценивают их состояние как хорошее.

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Из-за срабатывания взрывного устройства были повреждены как полицейский автобус, так и находившиеся рядом другие транспортные средства.

В управлении губернатора провинции заявили, что после случившегося начато расследование. Произошедшее квалифицировали как террористическую атаку.