  • Автобус с полицейскими подорвали в Турции

    25 сентября 2019, 11:45

    Александра Ломейко

    Неизвестные организовали нападение на полицейский автобус в Турции. Транспортное средство взорвалось в районе Юрегир южной провинции Адана. Пострадали пять человек.

    Взрыв прогремел утром среды, когда автобус проезжал под надземным переходом, сообщила газета Haberturk.

    Легкие ранения получили один полицейский и четверо гражданских. Медики оценивают их состояние как хорошее.

    Семь человек погибли при подрыве грузовика в Афганистане. Более 80 человек ранены

    Подробнее

    Из-за срабатывания взрывного устройства были повреждены как полицейский автобус, так и находившиеся рядом другие транспортные средства.

    В управлении губернатора провинции заявили, что после случившегося начато расследование. Произошедшее квалифицировали как террористическую атаку.