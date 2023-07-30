Мир 30 июля 2023, 13:24 Автобус с пассажирами упал с 50-метрового моста в Турции TRT Haber: семь человек погибли после падения автобуса с 50-метрового моста в Турции yaz00ne alani / Unsplash

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В турецкой провинции Карс с моста высотой 50 метров сорвался пассажирский автобус, сообщил телеканал TRT Haber. В результате ДТП погибли семь человек, еще 22 получили травмы.

По предварительной информации, автобус следовал по маршруту Бурса — Карс. При въезде в село Каракут водитель не справился с управлением, и машина сорвалась с 50-метрового моста в овраг.

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На место происшествия прибыли скорая помощь и полицейские. Медики констатировали смерть семерых человек, еще 22 оказали первую помощь, затем пострадавших отправили в больницы. Одного из раненых, который находился в тяжелом состоянии, госпитализировали на вертолете.

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Министр отметил, что по факту аварии начали проверку.

Пассажирский автобус, перевозивший 20 человек, попал в аварию в Кабардино-Балкарии. Ранения получили 15 пассажиров, их доставили в лечебные учреждения Нальчика. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.