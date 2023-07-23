Мир 23 июля 2023, 02:24 Автобус с пассажирами сорвался с обрыва в Колумбии El Diario: 10 человек погибли после падения автобуса с обрыва в Колумбии Pxhere

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Автобус с пассажирами сорвался с обрыва в ходе движения на шоссе в муниципалитете Эль-Плейон в Колумбии в департаменте Сантандер. По данным издания El Diario, жертвами ДТП стали 10 человек.

Межмуниципальный автобус компании Brasilia следовал по маршруту Кукута — Вальедупар, указали журналисты. Он попал в серьезную аварию на 58-м километре шоссе, соединяющего Эль-Плайон и Сан-Альберто. В момент ДТП в автобусе находился 41 пассажир. Транспорт съехал с дороги и упал в пропасть, глубина которой составляет около 200 метров.

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Среди жертв ДТП есть двое детей, указали в статье. Также 30 человек пострадали. Их госпитализировали.

Расследование аварии ведут национальная полиция и специалисты Национального института дорог. Им предстоит выяснить причины и разобраться во всех обстоятельствах ДТП.

ДТП с автобусом также произошло утром 22 июля на 472-м километре трассы «Кавказ» в Урванском районе Кабардино-Балкарии. В результате столкновения автобуса и КамАЗа пострадали 15 человек. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП.