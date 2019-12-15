Автобус с паломниками сорвался в пропасть в Непале. Погибли 13 человек

Авария произошла 15 декабря около 08:30 (06:30 по московскому времени). Водитель автобуса вез паломников из индуистского храма в Калинчоуке в Бхактапур. Он потерял управление, и машина упала с высоты 500 метров. Правоохранители сообщили, что жертв ДТП может быть больше.

В спасательной операции заняты полицейские и местные жители. Раненых отправляют в близлежащие медицинские учреждения. Агентство «Синьхуа» также со ссылкой на полицию сообщило о том, что в аварии погибли 14 человек, пострадали 16 человек. Всего в автобусе по предварительным данным находились 32 пассажира. Более подробной информации о происшествии пока нет.