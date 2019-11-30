Автобус с футболистами обстреляли в Нигерии

Игроки отправились 29 ноября на выездной матч чемпионата Нигерии. Они должны были сыграть против клуба «Джигава Голден Старз». По пути на автобус футбольного клуба напали вооруженные грабители, которые обстреляли машину. Одна пуля пробила лобовое стекло.

ЧП случилось в городе Локоджа, административном центре штата Коги.

Источник фото: Twitter

Погиб водитель автобуса, а несколько представителей тренерского штаба и игроков получили тяжелые ранения. Пострадавших отвезли в больницу.

«Ифеани Убах» пять матчей в этом сезоне и набрал восемь очков. Футбольный клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Нигерии по футболу.