Автобус с десятками российских туристов попал в ДТП в Турции

В Турции в ДТП попал автобус с российскими туристами. По данным СМИ, авария произошла в Мугле, никто не погиб. В автобусе находились 29 россиян.

ДТП произошло в курортной турецкой провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщило агентство «Ихляс». По данным издания, автобус врезался в бетономешалку, котооая выехала из-за поворота. Столкновение двух транспортных средств произошло примерно в 19:15 — время совпадает с московским.

В результате автобус перевернулся на бок. В нем находились 29 российских туристов. Врачи уже осмотрели всех пассажиров — никто из них не погиб и серьезно не пострадал. Люди получили лишь синяки и легкие ссадины.

Следователи начали расследование ДТП.