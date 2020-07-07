Автобус с абитуриентами упал в воду в Китае. СМИ пишут о 20 погибших

В Китае школьный автобус на полной скорости пересек встречную полосу и рухнул в водохранилище. Транспортное средство затонуло. Данные о погибших разнятся — их от двух до более чем 20 человек.

Авария произошла 7 июля в провинции Гуйчжоу на юго-западе страны, уточнило издание Global Times. Сколько именно пассажиров было в автобусе, не уточняется. Он вез будущих студентов на первые вступительные экзамены в колледж.

«Погибли по меньшей мере двое. <…> Восемнадцать пассажиров из автобуса спасли и госпитализировали. Двое из них умерли. <…> Точное число жертв неизвестно, спасательная операция продолжается», — указано в материале.

По другим данным, жертвами ДТП стал минимум 21 человек. Спасти удалось 15 человек, которые получили различные травмы.

В Сети пишут, что всего в автобусе находились 36 человек. Когда транспортное средство доставали из воды, оно было пустым.

В интернете появились кадры момента аварии. На видео автобус пересек двойную сплошную, снес ограждение и полетел в воду. Полиция перекрыла движение в районе ДТП.