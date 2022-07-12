Автобус протаранил магазин одежды в Париже

Микроавтобус врезался в помещение магазина одежды, расположенного на юге Парижа. Об этом сообщило местное издание Actu17.

В результате ДТП пострадали семь человек. Двое из них — водитель микроавтобуса и курьер магазина — доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии. Другие пострадавшие также госпитализированы, но не с такими серьезными травмами.

Кадрами с места аварии поделились очевидцы в соцсетях. На них видно, что корпус микроавтобуса наполовину въехал в помещение магазина. У торговой точки серьезно пострадал внешний фасад. Транспортное средство также получило повреждения.

Согласно первоначальной версии, водитель потерял контроль над транспортным средством. При этом иные пока не уточняются. Согласно другой версии, у микроавтобуса отказали тормоза. Сама авария произошла примерно в 12:30 по местному времени 12 июля.

Маршрутный транспорт принадлежит компании La Traverse, которая софинансируется правительством Парижа и компанией Île-de-France Mobilités.

Сотрудники полиции попросили горожан избегать этого района. Вокруг места аварии установили охраняемый периметр безопасности. Правоохранители уже начали разбираться в произошедшем.