Автобус перевернулся на юге Мексики, погибли 8 человек
Quadratin: как минимум 8 человек погибли в результате ДТП на юге Мексики — фото
Рейсовый автобус перевернулось на трассе в штате Кинтана-Роо на юге Мексики. В результате аварии погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщило местное новостное агентство Quadratin.
Автобус перевернулся недалеко от населенного пункта Тинталь в муниципалитете Ласаро-Карденас. По информации журналистов, транспортное средство столкнулось с самосвалом.
«От сильного удара автобус несколько раз перевернулся, пока не застрял в кустах. Не все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности», — сказано в сообщении.
Всего в автобусе ехали 45 пассажиров, среди которых были путешественники из Франции и Швейцарии. Жертвами ДТП стали как минимум восемь человек. Различные травмы получили 15 пассажиров. Личности пострадавших уже удалось установить.
На место прибыли машины скорой помощи из разных муниципалитетов, а также несколько расчетов спасателей. Пострадавших отправили в больницы городов Канкун и Плайя-дель-Кармен. Там им окажут всю необходимую медицинскую помощь.
Все обстоятельства и причины аварии предстоит выяснить специалистам.