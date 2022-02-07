Автобус перевернулся на юге Мексики, погибли 8 человек

Рейсовый автобус перевернулось на трассе в штате Кинтана-Роо на юге Мексики. В результате аварии погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщило местное новостное агентство Quadratin.

Автобус перевернулся недалеко от населенного пункта Тинталь в муниципалитете Ласаро-Карденас. По информации журналистов, транспортное средство столкнулось с самосвалом.

«От сильного удара автобус несколько раз перевернулся, пока не застрял в кустах. Не все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности», — сказано в сообщении.

Всего в автобусе ехали 45 пассажиров, среди которых были путешественники из Франции и Швейцарии. Жертвами ДТП стали как минимум восемь человек. Различные травмы получили 15 пассажиров. Личности пострадавших уже удалось установить.

На место прибыли машины скорой помощи из разных муниципалитетов, а также несколько расчетов спасателей. Пострадавших отправили в больницы городов Канкун и Плайя-дель-Кармен. Там им окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Все обстоятельства и причины аварии предстоит выяснить специалистам.