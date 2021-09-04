Автобус из Польши врезался в автовоз и загорелся под Житомиром

Автобус Neoplan, который вез украинцев из Польши в Мариуполь, врезался в автовоз на трассе в Житомирской области. После удара начался пожар — автобус сгорел дотла. Погиб второй водитель Neoplan. Об этом сообщила пресс-служба управления полиции региона.

«В Житомирской области полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием международного автобуса и автовоза. Происшествие произошло около 04:20 4 сентября на 177-м километре автодороги Киев — Чоп. <…> После столкновения с автовозом автобус загорелся. В результате происшествия один человек погиб и 11 обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении полицейского управления.

В ведомстве добавили, что после удара автобус загорелся. В ДТП погиб второй водитель Neoplan, который отдыхал. В момент столкновения за рулем автобуса с 25 пассажирами находился 30-летний житель Николаевской области.

Информации о причине аварии нет. Полицейские завели уголовное дело.