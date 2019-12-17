Автобус, ехавший в Москву, попал в ДТП на Украине. Погибли трое

Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на трассе в Черниговской области Украины. В результате ДТП три человека погибли, еще 15 пострадали.

Как сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, в понедельник вечером пассажирский автобус ехал из Херсона в Москву. Примерно в 22:40 по местному времени (23:40 мск) в Бахмачском районе около села Мосты (Черниговская область) он столкнулся с большегрузом.

Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Все причины и обстоятельства произошедшей аварии выясняют правоохранительные органы.

В тот же день, 16 декабря, автобус с пассажирами загорелся в Челябинской области. Пожар начался в моторном отсеке. Водитель быстро высадил людей, а сам постарался потушить пламя. В итоге транспортное средство полностью выгорело. При этом в результате ЧП никто не пострадал.