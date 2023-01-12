Мир 12 января 2023, 16:32 Автобиография стоила принцу Гарри любви публики Опрос YouGov: принц Гарри стал менее популярным после выхода в свет его автобиографии

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Популярность британского принца Гарри сильно снизилась после выхода в свет его автобиографии — книги Spare), Об этом сообщили эксперты компании YouGov со ссылкой на проведенный ими социологический опрос.

По их данным, только 24% респондентов положительно относятся к младшему сыну короля Карла III. Авторы исследования отметили, что это на 2% ниже по сравнению с результатами опроса от 9 января. Его провели за день до выхода на прилавки книги Spare.

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Также результат опроса от 12 января показал, что большинство британцев посчитали публикацию автобиографии желанием принца Гарри заработать.

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Аналитики отметили, что одинаковое количество респондентов 68% отрицательно относятся и к автору книги, и к него жене к американке Меган Маркл. По данным опроса, ниже уровень одобрения лишь у брата короля, принца Эндрю. Тот отрекся от участия в жизни королевской семьи после сексуального скандала в США. Положительно к нему относятся всего 7% опрошенных.