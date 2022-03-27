Австрию назвали частью тайных операций России
Газета Financial Times назвала Австрию частью российской разведки
Россия проводит секретные мероприятия на территории Австрии. Саму европейскую страну назвали частью Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба РФ. Западная газета Financial Times опубликовала материал с этими заявлениями.
Издание сослалось на информацию от своего источника — сотрудника европейской разведки и европейского дипломата.
Он заявил, что Австрия является «практически отделом ГРУ». Также, по словам источника, в Европейском союзе (ЕС) страну называют «настоящим авианосцем российской тайной деятельности». Он отметил, что ее спецслужбу — ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом — в западном мире принято считать «ненадежной». Это стало поводом временного ее отстранения от большей части мер по обмену разведданными на европейском уровне.
Материал издания сообщил, что ЕС по-прежнему вынужден опираться на информацию, предоставляемую разведкой США и Великобритании. Это в том числе может быть связано с ограничениями на внутреннее наблюдение и дефицитом ресурсов.