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    25 апреля 2021, 17:37

    Австрийцы захотели привиться «Спутником V»

    Алена Макаренко

    Часть людей в Австрии хочет привиться от коронавируса только российской вакциной «Спутник V». Об этом рассказал новый глава Минздрава Вольфганг Мюкштайн, сообщило издание Kronen Zeitung.

    Австрийцы захотели привиться «Спутником V»

    «Если EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам — прим. ред.) допустит „Спутник V“, тогда „Спутник V“ так же хорош [, как и другие вакцины]», — отметил он.

    Мюкштайн добавил, что в этом отношении он прагматичен.

    «Есть и люди, которые хотят обязательно „Спутник V“, только „Спутник V“», — заявил глава ведомства.

    Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что правящая коалиция договорилась о закупке одного миллиона доз российского препарата. Вакцинация начнется после того, как европейский регулятор ЕМА зарегистрирует препарат.

    Число зарегистрированных смертей после прививки вакциной «Спутник V» значительно ниже, чем в случае с другими популярными препаратами от коронавируса.

    Аргентина в кратчайшие сроки тоже решила снабдить население «Спутником V». Местная лаборатория Richmond уже произвела первую партию вакцины.