Австрийцы захотели привиться «Спутником V»

Часть людей в Австрии хочет привиться от коронавируса только российской вакциной «Спутник V». Об этом рассказал новый глава Минздрава Вольфганг Мюкштайн, сообщило издание Kronen Zeitung.

«Если EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам — прим. ред.) допустит „Спутник V“, тогда „Спутник V“ так же хорош [, как и другие вакцины]», — отметил он.

Мюкштайн добавил, что в этом отношении он прагматичен.

«Есть и люди, которые хотят обязательно „Спутник V“, только „Спутник V“», — заявил глава ведомства.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что правящая коалиция договорилась о закупке одного миллиона доз российского препарата. Вакцинация начнется после того, как европейский регулятор ЕМА зарегистрирует препарат.

Число зарегистрированных смертей после прививки вакциной «Спутник V» значительно ниже, чем в случае с другими популярными препаратами от коронавируса.

Аргентина в кратчайшие сроки тоже решила снабдить население «Спутником V». Местная лаборатория Richmond уже произвела первую партию вакцины.