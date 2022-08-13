Австрийцы возмутились поведением украинских дипломатов, устроивших ДТП в центре Вены

Жители Австрии пришли в негодование из-за происшествия на дороге с участием пьяных украинских дипломатов. Читатели австрийской газеты Kronen Zeitung призвали президента Украины Владимира Зеленского ответить за действия сотрудников дипмиссии в Вене.

Украинские дипломаты устроили аварию в центре Вены, они врезались в немецких туристов на большой скорости, а потом пытались скрыться с места происшествия. МИД Украины подтвердил участие машины военного атташе в ДТП.

Читателей австрийской газеты возмутило наглое поведение сотрудников посольства, они призвали к ответу украинского президента.

«Если посольство Украины откажется снять их иммунитет, всю помощь нужно немедленно прекратить», — считает heartofstone.

Некоторые отметили, что «Украина реально раздражает», и пьяные атташе праздновали скорее всего «глупые поступки ЕС». Один из читателей иронично заявил, что дипломаты ориентируются на своего лидера, «великого Зеленского».

«Это Украина, и таких чиновников там много. Устраивают вечеринки, пока в их стране президент приносит в жертву гражданское население. Богатые уехали еще в самом начале и ездят по ЕС на роскошных внедорожниках», — посетовал Noir1411.

«Ну, теперь у нас в Австрии так: если вы украинец, можете делать что угодно, ничего за это не будет», — заявил SigloVI.

«Ну привет, дипломаты. Австрия помогает вашей стране, а вы вытворяете такое. Больше мне сказать нечего», — добавил Golfsport.

Один из комментаторов предложил перенести посольство Украины в Альпы. Австриец предположил, что там украинские дипломаты не смогут причинить столько вреда.