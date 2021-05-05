Австрийцы раскритиковали ЕС за предвзятое отношение к России

Читатели австрийской газеты Der Standard раскритиковали антироссийскую политику Евросоюза. Австрийцы считают, что Брюссель действует предвзято.

Читатели газеты Der Standard отреагировали на статью под названием: «ЕС вызвал посла РФ в связи с запретом на въезд для некоторых официальных лиц Евросоюза». Текст переведен и опубликован на ИноСМИ.

«Сначала годами гадят России, получив указание из Вашингтона, а потом обижаются, что Россия на это реагирует», — написал в комментариях под статьей один из пользователей.

Некоторые читатели не понимают, почему ЕС удивляется реакции России на санкции, оскорбления и эмбарго со стороны верных США стран. По их мнению, вполне логично введение санкций со стороны Москвы.

«Европейские ценности и лицемерные акции как они есть! Когда США и Англия, вопреки международному праву, напали на Ирак и разгромили его в пух и прах из-за каких-то ложных слухов, никаких санкций не было. Захват территорий Палестины — тоже никаких санкций. Саудовская Аравия — никаких санкций, пока на куски не порезали журналиста, но и тогда санкции были просто смешными. До сих пор нет никаких санкций из-за Ассанжа. Пыточные тюрьмы на Кубе и даже в ЕС — никаких санкций. Давайте же поаплодируем последовательности ЕС и его ценностям! Вот так ЕС заслуживает уважения в мире и хочет, чтобы его воспринимали как сильного и объективного партнера», — отметили другие.

Читатели австрийской газеты отметили, что российские агенты в ЕС делают то же самое, что и ЦРУ. Американские шпионы прослушивают телефоны премьер-министров, Меркель и других политиков, занимаются экономическим шпионажем, похищают людей, пытают их на Ближнем Востоке.