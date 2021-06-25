Австрийцам порекомендовали сократить интервал между этапами вакцинации

Национальный совет по вакцинации Австрии порекомендовал сократить интервалы вакцинации. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на Kronen Zeitung.

Речь идет о вакцинах от коронавируса, применяющихся в Австрии. Для вакцин Biontech и Pfizer интервал между двумя уколами порекомендовали сократить до 21 дня. Для вакцины Modernа советуют выбрать интервал в 28 дней, а между двумя прививками вакциной AstraZeneca рекомендуют подождать до четырех-восьми недель.

По мнению специалистов, сокращение промежутков между введением двух компонентов вакцины будет способствовать более эффективному укреплению иммунной системы.