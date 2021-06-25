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    25 июня 2021, 22:17

    Австрийцам порекомендовали сократить интервал между этапами вакцинации

    Полина Гребенщикова

    Национальный совет по вакцинации Австрии порекомендовал сократить интервалы вакцинации. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на Kronen Zeitung.

    Австрийцам порекомендовали сократить интервал между этапами вакцинации

    Речь идет о вакцинах от коронавируса, применяющихся в Австрии. Для вакцин Biontech и Pfizer интервал между двумя уколами порекомендовали сократить до 21 дня. Для вакцины Modernа советуют выбрать интервал в 28 дней, а между двумя прививками вакциной AstraZeneca рекомендуют подождать до четырех-восьми недель.

    По мнению специалистов, сокращение промежутков между введением двух компонентов вакцины будет способствовать более эффективному укреплению иммунной системы.